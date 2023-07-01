В одному з прямих ефірів він запропонував створити концтабори для жителів тимчасово окупованої України, які чинять супротив рашистам.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Ключенкова (більш відомого під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу.

Як повідомив прес-центр СБУ, фігурант є одним з ключових блогерів прокремлівського видання "Комсомольская правда", а також бере активну участь в ток-шоу на ще одному рупорі кремля - телеканалі "Соловьёв live".

Зазначається, що з самого початку повномасштабного вторгнення РФ Мардан публічно підтримав агресивну війну проти України і виправдовував воєнні злочини російських окупантів.

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Задокументовано, що зловмисник постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України.

В спецслужбі поінформували, що в одному з прямих ефірів він запропонував створити концтабори для жителів тимчасово окупованої України, які чинять супротив рашистам.

"Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Мардана. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також виготовлення та поширення таких матеріалів з використанням ЗМІ); ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів)", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

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Раніше СБУ опублікувала список політичних партій та громадських організацій РФ, які загрожують державній безпеці України. До переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань.

Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни.

До переліку увійшли партії: "Единая Россия"; "Справедливая Россия - патриоты - за правду"; "Либерально-демократическая партия России"; "Новые люди"; "Коммунистическая партия Российской Федерации".

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