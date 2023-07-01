Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Ключенкова (більш відомого під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу.
Як повідомив прес-центр СБУ, фігурант є одним з ключових блогерів прокремлівського видання "Комсомольская правда", а також бере активну участь в ток-шоу на ще одному рупорі кремля - телеканалі "Соловьёв live".
Зазначається, що з самого початку повномасштабного вторгнення РФ Мардан публічно підтримав агресивну війну проти України і виправдовував воєнні злочини російських окупантів.
Задокументовано, що зловмисник постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України.
В спецслужбі поінформували, що в одному з прямих ефірів він запропонував створити концтабори для жителів тимчасово окупованої України, які чинять супротив рашистам.
"Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Мардана. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також виготовлення та поширення таких матеріалів з використанням ЗМІ); ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів)", - йдеться у повідомленні.
В СБУ зазначили, що оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
Російська пропаганда в Україні - останні новини
Раніше СБУ опублікувала список політичних партій та громадських організацій РФ, які загрожують державній безпеці України. До переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань.
Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни.
До переліку увійшли партії: "Единая Россия"; "Справедливая Россия - патриоты - за правду"; "Либерально-демократическая партия России"; "Новые люди"; "Коммунистическая партия Российской Федерации".