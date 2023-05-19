Симоньян поскаржилася на підозрілу посилку, відправлену на її ім'я.

Російська високооплачувана пропагандистка і редакторка Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що їй прислали "бандероль з вибухівкою".

У своєму Telegram Симоньян поскаржилася на підозрілу посилку, відправлену на її ім'я. При цьому пропагандистка заявила, що бандероль була "зі слідами вибухівки", і залучила до огляду поліцію.

"Бандероль з Гонконгу. Вибухового пристрою там не виявилося. Зате виявилося ось що. Кажуть, це якась "вібропуля" для сексуальних пригод. А, про мене, так пенал якийсь. Моє життя стає все більш захоплюючим", - пише Симоньян.

Відео дня

Підрив пропагандистів РФ - останні новини

6 травня 2023 року на невідомому пристрої вибухнула машина бойовика і письменника-пропагандиста Захара Прилепіна. Сам терорист вижив і навіть успішно пережив кілька операцій.

Крім того, у квітні в Санкт-Петербурзі було підірвано рашистського "воєнкора" Владлена Татарського, який неодноразово закликав до винищення української нації. Вибух прогримів в одному з ресторанів власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Ще влітку минулого року в автомобілі також підірвалася пропагандистка і дочка ідеолога рашизму Дарина Дугіна. У всіх випадках Росія звинувачувала нібито українських диверсантів, Київ неодноразово спростовував фейки Кремля.

На тлі серії замахів пропагандисти раптом зізналися, що їм страшно. Наприклад, українська зрадниця, яка працює на росЗМІ, Юлія Вітязєва заявила, що її теж можуть "прибрати", натякаючи на українські спецслужби.

Вас також можуть зацікавити новини: