Шахрайка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим".

Жителька Миколаївщини надурила на темі обміну полонених півтисячі родин, які розшукують рідних що опинилися в полоні. Як повідомляє СБУ, шахрайка, прикидаючись фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей.

Зокрема, за суму до 7 тисяч гривень за одного військового фігурантка обіцяла рідним відшукати його і надати інформацію щодо місцеперебування та фізичного стану. Але одразу після отримання грошей зловмисниця "обривала" комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про родичів-військовослужбовців. Таким чином вона ошукала більше ніж півтисячі родин на майже 2 мільйона гривень.

"Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим". Там вона пропонувала свої "детективні послуги" та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення "поточних" питань з пошуку зниклих", - розповіли у спецслужбі.

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Правоохоронцям вдалося задокументували понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.

Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості ошуканих громадян.

СБУ застерігає: не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.

Людям, які зіштовхнулися із випадками шахрайства, пов’язаного із темою військовополонених, треба звернутися до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який працює при СБУ.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, фігурантка - 23-річна жителька міста Первомайськ.

Зрив постачання боєприпасів для ЗСУ

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мова про виконання оборонного контракту на поставку артилерійських мін майже на 270 млн грн.

До злочину причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міноборони на виробництво боєприпасів. Підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року, але поставили лише частину замовлених мін, які до того ж виявились бракованими.

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