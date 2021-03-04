За його словами, 87 тис. записалися через додаток «Дія», 9,9 тис. - через портал.

Близько 100 тис. українців записалися до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 у мобільному додатку для оцифрованих документів «Дія» та на однойменному порталі державних послуг, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Читайте такожВакцина - це шанс повернути нормальне життя: МОЗ прискорить вакцинацію від коронавірусу«100 тис. українців записалися до листа очікування на вакцинацію від COVID-19», - написав він.

За його словами, 87 тис. записалися через додаток «Дія», 9,9 тис. - через портал. Ще 2,8 тис. записалися за допомогою контакт-центру МОЗ.

Запис на щеплення від коронавірусу в Україні

1 березня мобільний додаток «Дія» та однойменний портал держпослуг відкрили запис в лист очікування на вакцинацію проти COVID-19.

Відповідно до внутрішнього алгоритму запису, спочатку потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на сайті diia.gov.ua або в додатку, після чого в розділі «Послуги» вибрати пункт «Запис в лист очікування вакцинації від COVID-19».

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Автор: Павло Степанець