91-й день народження, який був 7 березня, жінка зустріла у ванній своєї невеликої трикімнатної квартири в центрі Чернігова.

91-річна Євдокія Недашковська відмовилася від евакуації з Чернігів, щоб уберегти десятки картин свого чоловіка, який все життя малював пейзажі України.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.

У10-річному віці Євдокія Недашківська зустріла Другу світову війну на Сумщині, де жила з родиною. Вона згадує, як мама ховала її і старшу сестру від солдатів на горище, і те, як всі раділи, коли батько повернувся з війни.

"Намагалися ховатися, але жодного разу не було, щоб ґвалтували. Як у війну ми мучилися, їсти нічого, на поля ходили, гнилу картоплю збирали, щавель", — каже жінка.

Тепер, через 81 рік, їй знову довелося пережити холод, голод і жахи війни.

91-й день народження, який був 7 березня, жінка зустріла у ванній своєї невеликої трикімнатної квартири в центрі Чернігова, повністю завішаної картинами.

"У ванні: дожила, за стільки років я ніколи так не сиділа, не боялася, не переживала", — каже вона.

Говорячи про свої будні під час облоги, Євдокія Недашковська згадує: "Я була сильно виснажена, сильно захворіла. Крутилася голова, думала, що не піднімуся, вже кінець, вже прощалася, ноги набрякли. Хліба немає, ні буряка, ні картоплі, нічого немає. Це жах".

Дві дочки, які теж живуть у Чернігові, умовляли Євдокію виїхати з міста, але вона відмовилася. Вони теж через неї залишилися, бо знали - мама не може залишити квартиру, де зберігається колекція картин їхнього батька та її чоловіка.

"Ми 62 роки прожили. Я переживала, що вони пропадуть і не буде пам'яті про нього, скільки праці вкладено", – переконує жінка.

Семен Недашковський - відомий чернігівський художник, який все життя малював рідні місто і край. Його картини є в місцевому музеї, але головна колекція – в квартирі дружини. І вони тут не тільки на стінах, багато просто акуратно складені і заховані. Зараз Євдокія зберігає їх у найбільш захищеній кімнаті - за двома стінами.

Найстрашнішими, каже жінка, були дні, коли горіла будівля неподалік, і коли неподалік на стадіон прилетіли 6 п'ятсоткілограмових бомб.

"Боялася, щоб не згоріли картини, вогонь міг перекинутися далі", – згадує вона.

Зараз, коли російські війська відступили, Євдокія радіє, що картини вціліли, і чекає перемоги України.

Як писав УНІАН, 93-річна киянка Олена Іллівна Лугова більше місяця не здогадувалася, що в Україні почалася повномасштабна війна, а її рідне місто-Київ - обстрілюють ракетами. Рідні приховували це від неї, боячись, що через вік і хитке здоров'я жінка може не витримати це.

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