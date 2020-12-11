Платформа дає можливість навчатись за українською навчальною програмою всім бажаючим, незалежно від міста чи країни проживання, у тому числі дітям з тимчасово окупованих територій.

Міністерство освіти та науки презентувало платформу для дистанційного та змішаного навчання "Всеукраїнська школа онлайн".

Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулося сьогодні під час прес-конференції.

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"Завдячуючи тому, що всі учасники освітнього процесу мали підтримку під час дистанційного навчання, під час змішаного навчання, ми сьогодні і запустили "Всеукраїнську школу онлайн". Для дітей дуже важливо бути в постійному контакті з вчителем. І саме "Всеукраїнська школа онлайн", її можливості дають нам змогу такий контакт зробити більш уявним ", - повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, платформа дає можливість навчатись за українською навчальною програмою всім, хто має бажання, незалежно від міста чи країни проживання, у тому числі дітям з тимчасово окупованих територій.

"Всеукраїнська школа онлайн стане додатковим стимулом, щоб ще більше дітей отримували можливість навчатися в Україні", - зауважив Шкарлет.

Як зазначила голова громадської спілки «Освіторія» Зоя Литвин, платформа працює відсьогодні.

"Сьогодні ви вже можете бачити близько 200 перших уроків. І щотижня близько 100 уроків будуть довантажуватися на платформу. На сьогодні змонтовано 400, і вони поступово викладаються. Загалом їх планується близько 800", - розповіла вона.

Литвин зазначила, що вже у січні на платформі з'явиться спеціальний функціонал для вчителів.

"Для вчителів буде можливість створити свій клас, запросити в нього учнів, відслідковувати прогрес кожного учня... Також для вчителів буде можливість завантажувати матеріали для проведення уроків, для самопідготовки", - додала вона.

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Автор: Леся Лещенко