У Мінцифри підтвердили дату запровадження "паспортів вакцинації".

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що «паспорти вакцинації» проти коронавірусної хвороби в Україні планують запустити з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі.

Як повідомляє прес-служба Офісу глави держави, про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

«Глава держави поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації". Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у ЄС», - йдеться в повідомленні.

"Паспорти вакцинації": що відомо

Раніше у травні Федоров уже заявляв, що запуск електронних сертифікатів вакцинації проти COVID-19 з інформацією про те, чи вакцинована людина і коли, заплановано з 1 липня цього року.

За словами міністра, планується, що українці матимуть два сертифікати - внутрішній і міжнародний. Він підкреслював, що міжнародному сертифікату надається пріоритет і той розробляється на основі досвіду інших країн.

Згодом, 21 травня, Комітет постійних представників країн-членів ЄС (Coreper) підтримав домовленість Ради ЄС і Європейського парламенту щодо запровадження цифрових COVID-сертифікатів з 1 липня.

Зокрема, посли ЄС висловили одностайну підтримку політичній домовленості, досягнутій між Радою ЄС і Європейським парламентом 20 травня щодо цифрових COVID-сертифікатів Євросоюзу.

Мета запровадження сертифікатів – сприяти безпечним і вільним подорожам у час пандемії COVID-19 шляхом надання доказу, що особа була щеплена від коронавірусної хвороби, отримала негативний результат тесту на COVID-19 або вилікувалася від хвороби.

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Автор: Костянтин Гончаров