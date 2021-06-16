Прем’єр Денис Шмигаль закликав продовжити масову вакцинацію від коронавірусу у наступні вихідні.
Про це йдеться у Telegram глави уряду.
Він зазначив, що на сьогодні в Україні працює понад 50 центрів масової вакцинації, у яких щодня роблять майже півсотні тисяч щеплень.
Шмигаль пообіцяв прискорити темпи імунізації.
«Тому закликаю місцеву владу, зокрема і владу Києва, проаналізувати можливості системи та в наступні вихідні працювати у звичному режимі. Нам потрібно вакцинувати якомога більше людей», – йдеться у повідомленні.
Кампанія з імунізації в Україні стартувала у лютому 2021 року. Тоді від вірусу щеплювали лише громадян з груп ризику. На початку червня 2021-го відкрилися перші три центри масової вакцинації в Києві, Львові та Одесі. Вже невдовзі їхню кількість збільшили у регіонах до понад 50-ти.
Наразі громадян не з груп ризику щеплюють китайською вакциною CoronaVac.
Масова вакцинація від COVID-19 у Києві, в Міжнародному виставковому центрі, цього тижня відбуватиметься 17 та 18 червня — у четвер та п’ятницю, а не у вихідні, як зазвичай.
З усіма користувачами, які створили записи на 19-20 червня, контактує колл-центр та пропонує завчасно зарезервовані дати та місця для вакцинації.
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