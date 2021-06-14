Попередній запис на щеплення проти COVID-19 через сайт helsi.me відкриється завтра зранку.

Масова вакцинація від COVID-19 у Києві, в Міжнародному виставковому центрі, цього тижня відбуватиметься 17 та 18 червня — у четвер та п’ятницю, а не у вихідні, як зазвичай.

Про це повідомляє сервіс Helsi.me. Як зазначається, попередній запис через сайт helsi.me відкриється завтра зранку, 15 червня.

З усіма користувачами, які створили записи на 19-20 червня, контактує колл-центр та пропонує завчасно зарезервовані дати та місця для вакцинації.

Як завжди, буде дві черги — "жива" та за попереднім записом.

Читайте такожУ Києві на вакцинацію проти COVID-19 вишикувалася чимала черга: люди займали місця з 5 ранку (фото, відео)Для зручності громадян буде вестись онлайн-трансляція зі входу до МВЦ на Facebook-сторінці та Телеграм-каналі (https://t.me/helsiua), щоб можна було побачити стан «живої» черги та спланувати час.

З собою потрібно мати смс з деталями запису від helsi.me, встановлений додаток «Дія», паспорт+ІПН.

Вакцинація від коронавірусу у Києві

Центр вакцинації проти COVID-19 відкрився у столиці 29 травня. Центр працює лише у вихідні дні.

За даними КМДА, у суботу, 12 червня, у Києві щеплення отримала рекордна кількість людей - понад 3 тис.

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Автор: Леся Лещенко