Усі, хто в’їжджає на територію області через КПП, проходять моніторинг.

У Закарпатській області про підозрілих осіб поліцію повідомляє штучний інтелект, який аналізує ситуацію.

Про це в ефірі інформаційного марафону розповів голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

"Ми започаткували на базі військової адміністрації ситуаційний центр, де всі відеокамери на Закарпатті підключено до певної системи штучного інтелекту, який проводить моніторинг і аналізує ситуацію на всій території області", - сказав Микита.

Про появу підозрілих осіб біля стратегічних об’єктів система одразу повідомляє поліцію.

"Безпідставне перебування тих чи інших осіб поруч з об’єктами інфраструктури система відстежує, інформує правоохоронців і далі вживаються заходи - затримання чи опитування громадян", - розповів очільник ОВА.

Усіх новоприбулих "бачить" штучний інтелект, а невпізнаних опитують поліцейські.

"Всі, хто в’їжджає на територію області через КПП, проходять моніторинг. Відеокамери фіксують обличчя та номера транспортних засобів. Якщо особа не встановлена, камера її не знає - її нема в системі. З ними починають працювати поліцейські", - пояснив Микита.

Зараз мережу покращують, планують встановити спеціальні рамки на залізничних вокзалах області.

"На кожному залізничному вокзалі буде встановлено рамки, ми над цим зараз працюємо. Вони здійснюватимуть постійний контроль громадян, які прибувають на територію області. Це є позитивним фактором безпеки", - запевняє голова адміністрації.

Раніше УНІАН розповідав, як Мінцифри України використовує штучний інтелект, щоб за допомогою фотографії шукати в соцмережах акаунти загиблих в Україні російських солдатів та повідомляти про їхню смерть друзям і близьким в Росії.

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