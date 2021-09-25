Наразі "Перший незалежний" мовить тільки у YouTube.

Нардеп від ОПЗЖ, голова комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич похвалився, що став співвласником одного з телеканалів "пулу Медведчука" "Першого незалежного".

Про це йдеться у повідомленні прес-служби політика.

"Сьогодні я прийняв пропозицію від журналістів колективу телеканалу "Перший незалежний" про входження у склад співвласників з мажоритарною часткою. Одразу ж підписав угоду про своє невтручання у редакційну політику журналістського колективу", – цитує прес-служба слова Шуфрича.

Нардеп ОПЗЖ російською пояснив, що на такий крок його спонукав конфлікт журналістів "пулу Медведчука" з Нацрадою через сумніви у прозорості фінансування телеканалу.

Читайте такожВедучого "каналу Медведчука" облили зеленкою в Івано-Франківську (відео)При цьому Шуфрич заявив, що "усвідомлює всі ризики", пов’язані з цим рішенням. Політик додав, що не має ніяких фінансових інтересів з Російської Федерації. Співробітникам "Першого незалежного" соратник Медведчука побажав домінування у новинах "трьох точок зору": кожної зі сторін і незалежної.

"Перший незалежний" був закритий для телевізійного мовлення в Україні одразу ж після відкриття. Цьому передували запровадженні РНБО санкції проти ЗМІ проросійського спрямування, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком та його соратником Тарасом Козаком.

Наразі "Перший незалежний" мовить тільки у YouTube.

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Автор: Яна Ставська