Протестувальники звинувачували Шуфрича у підтримці російських окупантів.

У суботу, 25 вересня, минає 1000 днів з моменту, як не били народного депутата Нестора Шуфрича.

У вересні 2014 року – після подій Євромайдану й з початку збройної агресії Росії на сході України – екс-"регіонал" Нестор Шуфрич приїхав до Одеси нібито на з’їзд партії "Опозиційного блоку".

З колишнім партійцем Януковича був ще й екс-голова Одеської ОДА Микола Скорик, при якому 19 лютого 2014 року побили людей.

Обох чиновників біля входу до будівлі ОДА перестріла група місцевих активістів з червоно-чорними прапорами. Молодики вихопили Шуфрича і втягнули його у натовп за комір, після чого побили.

Прес-служба "регіонала" стверджувала, що нападників було близько 30.

За словами тоді радниці одеського губернатора Зої Касанжі, охорона Шуфрича застосувала зброю, але стріляли вгору, у повітря. Однак демонстранти не злякалися: за повідомленнями ЗМІ, вони відібрали в охорони зброю і продовжили бити політика.

Того ж дня "регіонал" мав виступити на прес-конференції, але після конфлікту цього не зробив. Для "регіонала" активісти навіть приготували сміттєвий бак, куди повинні були скинути нардепа і таким чином зробити йому "люстрацію".

Натомість засунули у сміттєвий бак та облили зеленкою Костянтина Іванова, який представлявся координатором "Правого сектору", проте до організації ніякого відношення не мав.

Шуфрич та Скорик отримали ще кілька ударів від представників громадськості, коли спробували зробити заяву для ЗМІ у будівлі Одеської ОДА.

"Вони хотіли засунути мене в сміттєвий бак, але я сказав, що потраплю туди тільки мертвим", – розповів тоді журналістам Нестор Шуфрич.

Протестувальники звинувачували соратника Януковича у підтримці російських окупантів. "Правий сектор" не відмовлявся від своїх дій та пояснив бійку "народною люстрацією". Однак частина активістів заявила, що Шуфрич сам "підставляв обличчя під удари" і використав акцію у корисливих політичних цілях.

За фактом нападу на Шуфрича поліція відкрила кримінальну справу, у якій фігурували нині військовий Сергій Гуцалюк, який в коментарі Радіо Свобода зізнався, що вважає Скорика і Шуфрича відповідальними за розв’язання війни, В’ячеслав Бобейко, Іван Єфанов, Микола Доценко й Дмитро Роговський.

Сам Шуфрич на суди не з’являвся і навіть припинив відвідувати Одесу, яку він називав "рідним містом".

Подія сталася після невдалої сепаратистської акції в Одесі 2 травня, підігрітої проросійськими силами. У боях за місто були загиблі по обидва боки політичного фронту.

У 2014 році в Україні також розпочалась збройна агресія Росії проти України на Донбасі, тоді ж російська війська окупували Крим.

Нестора Шуфрича та його соратників з "Партії регіонів", частина яких опинилась в "Опозиційній платформі – За життя" й потрапила до нового скликання Ради, громадськість неодноразово звинувачувала у сприянні дестабілізації політичної ситуації в Україні на користь країни-агресора.

Від своїх проросійських поглядів Шуфрич досі не відмовився. Політик регулярно виступає в ефірах українських телеканалів, заперечуючи агресію РФ, його помічали й на території вже окупованого Криму.

Автор: Віолетта Орлова