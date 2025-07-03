Головкомандувач зауважив, що командир на місці сам може приймати рішення про те, як та чи виконувати задачу.

Головкомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на звинувачення комбата 47-ї ОМБр Магура Олександра Ширшина, який у травні подав рапорт про звільнення через накази командування. Про це пише "Слідство.Інфо".

Сирський заявив, що Ширшина готові перевести туди, куди він хоче.

"Він десь був у відпустці в Іспанії. Ми готові були контактувати. Ми його переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло", - сказав він.

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На запитання журналістів про синхронні дописи на його підтримку і зі звинуваченнями комбата 47-ю бригадою Сирський відповів:

"Ви що думаєте, що це їм сказали писати?"

Головкомандувач зауважив, що командир на місці сам може приймати рішення про те, як та чи виконувати задачу.

Скандал із Ширшиним

16 травня командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Магура капітан Олександр Ширшин звинуватив військове керівництво у безглуздих завданнях, які призводять до втрат людей. Комбат додав, що написав рапорт на звільнення.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ з’явилось повідомлення про те, що заяву Ширшина побачили, створено робочу групу і будуть вивчені всі обставини, викладені в дописі командира 47-ї. Робоча група встановила, за словами самого комбата, що "капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження".

Потім Ширшин зазначив, що перевірка від Генштабу просто виписала йому "зауваження", яке не передбачає жодних грошових стягнень чи пониження на посаді.

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