Окупанти скривають правду про причину вибухів.

В центрі тимчасово окупованого російськими військовими Бердянська в день Росії палали військові автомобілі з позначками "Z".

Про це повідомив представник Бердянської міської ради Даниіл Водолазький в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні пролунало три гучних вибухи в місті. За словами окупантів, це було коротке замикання на Бердянській підстанції електромереж. Але насправді, орки скривають той факт, що на території колишнього Першотравневого заводу, це практично центр міста, палали військові автомобілі з позначками "Z".Тому, ми можемо зрозуміти, що насправді відбувається в місті",- поінформував Водолазький.

Він додав, що після того як сталися вибухи, частина міста була знеструмлена, постачання електроенергії досі не поновлено.

"Представники Запорізького обленерго, які залишилися на окупованих територіях, намагаються проводити роботи, але більша частина міста залишається знеструмленою. Також з ладу вийшов сервер місцевого провайдера і провайдер "Укртелеком". Не працює стаціонарний зв’язок в місті",- сказав Водолазький.

Представник Бердянської міськради зазначив, що український мобільний зв’язок в місті не працює.

"Російські сім-картки мобільного зв’язку почали продавати ще тиждень тому, але серед місцевих жителів мало бажаючих їх купувати. Тому що люди розуміють, зв’язок повністю прослуховується представниками спецслужб окупаційної влади. Працюють декілька провайдерів місцевого інтернету, але вони також перейшли на трафік у Сімферополі",- зазначив Водолазький.

Як повідомляв УНІАН, вранці12 червня в окупованому Бердянську Запорізькій області полунали потужні вибухи, місто частково залишилося без світла.

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