Багато жителів Харкова та області залишилися без будинку через російських окупантів

Харків повертається до звичайного життя. Жителі міста повертаються у свої будинки, а міська влада планує запустити метро, станції якого стали домом для багатьох харків'ян.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У метро Харкова залишаються сотні харків'ян, багатьом з них більше нікуди йти, тому що російські окупанти знищили їхні будинки.

Дев'ятирічний Гліб зберігає синьо-жовту стрічку, яку йому дав військовий в перший день, коли хлопчик з матір'ю прийшли на станцію. Катерина з сином із Золочева з 15 березня знаходяться в метро.

"Коли ракета над нами рвонула, почало трясти будинок. Думали їхати на захід, але потім, коли ми приїхали в метро і коли нас дуже тепло прийняли, як сім'я. Ми подумали, але їхати кудись вже і не хочеться", - згадує жінка.

Зараз повернутися додому вони не можуть через постійні обстріли, тому матір та сина поселили в санаторії.

"Ліжка є, матраци є. Ми не на підлозі. Там у нас душова та туалет, тобто в номері можна спокійно в туалет сходити й помитися", - розповіла Катерина.

Всього на станціях харківського метро від російських снарядів ховалися сотні людей з навколишніх сіл та містечок. Влада міста після стабілізації ситуації почала відселяти людей з підземки, щоб запустити роботу метро.

"Ми нікого насильно не прибираємо з метрополітену. Єдине що - ми почали звільняти наші поїзди. Люди жили в поїздах. На станціях ще можуть жити. Ми підшукуємо всім гуртожитки", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Харків'ян, які залишилися без будинку через обстріли, розмістять в гуртожитках, а жителів області, які не можуть повернутися додому, - у санаторіях.

Як раніше повідомляв УНІАН, міський голова Ігор Терехов підтвердив, що російські окупанти виявилися нездатні взяти штурмом Харків. Ворожі війська залишають околиці міста, рухаючись у бік російсько-українського кордону.

У зв'язку зі стабілізацією ситуації в місті з понеділка, 16 травня, у Харкові пустили громадський транспорт, включаючи трамваї, тролейбуси та автобуси. Перші два тижні проїзд безкоштовний.

При цьому Терехов вказав, що метрополітен у місті також готується до відновлення роботи. Відкриття можливе в найближчі пару тижнів. Людей, для яких підземка стала домом, розселять.

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