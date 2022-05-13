Транспорт працюватиме щодня з 7 ранку до 7 вечора.

З понеділка, 16 травня, у Харкові пустять громадський транспорт, включаючи трамваї, тролейбуси та автобуси.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зокрема, планується запустити 4 трамвайних маршрути і 8 тролейбусних. Крім того, міська рада має намір відновити електролінії й тягові підстанції та згодом збільшити кількість маршрутів.

За словами Терехова, в місті також запускають 25 автобусних маршрутів.

Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб з будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм необхідно.

Зазначається, що транспорт працюватиме щодня з 7 ранку до 7 вечора. А принаймні в перші 2 тижні проїзд комунальним громадським транспортом буде безкоштовним.

Що стосується метро в Харкові, то його зможуть запустити тільки після завершення бойових дій. Водночас наголошується, що після війни півтора-два місяці піде тільки на підготовку до запуску метрополітену, а Салтівська гілка поїде набагато пізніше інших двох.

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