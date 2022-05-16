По Україні доступні 11 рейсів, а також чотири рейси за кордон

Автовокзал у Харкові знову почав працювати. Автобусні рейси запустили 16 травня.

Про це пише місцеве видання KHARKIV Today.

Відзначається, що з Харкова по Україні доступні 11 рейсів, а також чотири рейси за кордон. За словами начальника Харківського автовокзалу Артема Афанасьєвського, кількість рейсів збільшуватимуть.

У перший тестовий робочий день, 15 травня, рейсами по Україні та в Польщу скористалися 50 осіб, а 16 травня вже повноцінно запрацювали каси. Крім того, можна купити квиток до Харкова.

Наразі можна виїхати в Ужгород, Луцьк, Львів, Черкаси, Кегичівку, Красноград, Дніпро, Запоріжжя, Охтирку, Суми та Київ. Також доступні міжнародні рейси до Італії, Німеччини, Польщі та Чехії.

Квитки можна купити в касах і на сайті.

Як раніше повідомляв УНІАН, міський голова Ігор Терехов підтвердив, що російські окупанти виявилися нездатні взяти штурмом Харків. Ворожі війська залишають околиці міста, рухаючись у бік російсько-українського кордону.

У зв'язку зі стабілізацією ситуації в місті з понеділка, 16 травня, у Харкові пустили громадський транспорт, включаючи трамваї, тролейбуси та автобуси. Перші два тижні проїзд безкоштовний.

При цьому Терехов вказав, що метрополітен у місті також готується до відновлення роботи. Відкриття можливе в найближчі пару тижнів. Людей, для яких підземка стала домом, розселять.

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