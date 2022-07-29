Таксу в 250 гривень загарбники встановили після удару ВСУ по Антонівському мосту.

Російські окупанти стали брати гроші з жителів Херсона за переправу через Дніпро. Одна поїздка коштує 250 гривень.

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрий у Telegram.

За його словами, спочатку загарбники обіцяли, що переправа буде безплатною.

"У Херсоні окупанти запустили поромну переправу через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту. Окупаційна влада заявляла, що користуватися нею можна буде безплатно, але очевидці розповідають, що одна поїздка коштує 250 гривень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Хлань додав, що переправою користуються російські окупанти для транспортування техніки.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 липня Збройні Сили України завдали точкові удари по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні та транспортні шляхи окупантів.

28 липня поліція Херсонської області повідомила, що російські загарбники в окупованому Херсоні викрали пасажирський теплохід для переправи своїх військ через Дніпро біля Антонівського мосту.

Крім того, в трьох селах Бериславського району озброєні військовослужбовці РФ незаконно заволоділи автомобілями цивільних "ВАЗ-2106" і "Фольксваген Бора", а також вантажними автомобілями "ГАЗ-3307" і "ГАЗ-53".

Вас також можуть зацікавити новини: