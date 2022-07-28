Теплохід був пришвартований на Карантинному острові.

Російські загарбники в окупованому Херсоні викрали пасажирський теплохід для переправи своїх військових через Дніпро біля Антонівського мосту.

Про це повідомляє поліція Херсонської області у соціальній мережі Facebook.

"В Херсоні військові РФ заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові. Нині відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у трьох селах Бериславського району озброєні військовослужбовці РФ незаконно заволоділи автомобілями цивільних "ВАЗ-2106" та "Фольксваген Бора", а також вантажними автомобілями "ГАЗ-3307" та "ГАЗ-53".

"За минулу добу на Херсонщині через обстріли російськими військовими 7 людей загинули, 6 отримали поранення. Внаслідок ракетних атак пошкоджені та зруйновані будинки у чотирьох населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" та ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 27 липня Збройні сили України завдали точкових ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи окупантів.