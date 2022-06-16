Іван Федоров зазначив, що в місті чинять опір російській окупації.

Українські фермери в Мелітополі віддали російським військовим отруєну черешню. Жителі міста чинять опір окупантам.

Про це заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам - це нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих, хто крав її у фермерів. Це черговий вид партизанського опору, який є на території Мелітопольського району. Не треба нічого у нас красти! Це все вирощувалося наполегливою працею наших фермерів", - розповів Федоров.

За його словами, 99% громадян чинять опір окупаційній владі.

Як раніше повідомляв УНІАН, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України відкрито займаються грабунком, вивозячи овочі, зерно і метал. Не стала винятком і Мелітопольська черешня, яку окупанти відбирають у фермерів. При цьому він вказав, що російські військові в одному з сіл заявили, що готові викупити всю черешню по 10 гривень і не більше.

Крім того, колаборант Андрій Сігута визнав, що окупанти вивозять знамениту Мелітопольську черешню до Криму, де ягоди продають за безцінь.

Вас також можуть зацікавити новини: