Російський поплічник Андрій Сігута відрапортував про обвал цін на ягоду на окупованому українському півострові.

Колаборант Андрій Сігута визнав, що окупанти вивозять знамениту мелітопольську черешню в Крим. Українські ягоди продають за безцінь.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Інтерфакс".

"Зараз йде збір врожаю черешні. Урожай вдався. Проведено переговори з Кримським керівництвом, організовано безперешкодне постачання черешні до Криму. Наші колеги з Мелітопольської торгово-промислової палати провели переговори з ринками Москви та Санкт-Петербурга, зараз готується можливість проходу на цю територію, бо черешня - ягода ніжна, є специфіка транспортування", - заявив зрадник.

При цьому він похвалився "обвалом цін" на черешню в тимчасово окупованому Криму.

"Зараз доступний тільки виїзд до Криму, величезні черги, стоять по 36 годин. Ми просимо для швидкопсувної продукції зелений коридор... Такого обвалу цін, як цього року, не було ніколи", - повідомив Сігута.

За його словами, сади черешні в Мелітопольському районі займають близько 2 тисяч гектарів, а вирощують ягоди 15 великих підприємств і десятки невеликих.

Варто відзначити, що в регіоні щорічно збирають сотні тонн черешні. Ціна на ягоди у виробника коливалася від 45 до 100 гривень. Цього ж року фермери змушені продавати врожай від 10-15 гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України відкрито займаються грабунком, вивозячи овочі, зерно і метал. Не стала винятком і Мелітопольська черешня, яку окупанти відбирають у фермерів. При цьому він вказав, що російські військові в одному з сіл заявили, що готові викупити всю черешню по 10 гривень і не більше.

Через окупацію Росією "черешневої столиці України" утворився дефіцит, який до Києва намагаються покрити внаслідок транспортування ягоди з Буковини, Закарпаття, Вінницької та Одеської областей. На гуртовому ринку столиці можна придбати ягоди за різними цінами. Маленькі та кислі черешні коштують від 35 до 60 гривень за кілограм. А ось велика і солодка ягода набагато дорожче. За таку черешню доведеться заплатити від 135 до 200 гривень за кілограм

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