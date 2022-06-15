Також намагається вдосконалювати інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

Російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати оборонні позиції. Намагається вдосконалювати інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка. З метою протидії технічним засобам розвідки Сил оборони російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на кордоні з Україною Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби. Їхнє пересування зафіксував Генштаб ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти в Мелітополі зганьбилися, намагаючись зобразити підтримку російського режиму в місті. Це сталося 12 червня, в так званий "день Росії".

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Галина Данильченко, яка очолила Мелітополь після окупації російськими військами Запорізької області, заявила про початок у місті підготовки до референдуму про входження захопленого противником регіону до складу Російської Федерації.

Вас також можуть зацікавити новини: