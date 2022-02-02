Керівників шкільних закладів готують у межах Програми національного спротиву.

У Львові директорів шкіл навчали стрільбі зі зброї. Керівники навчальних закладів здобували базові практичні навички володіння зброєю у межах Програми національного спротиву.

Про це повідомили у пресслужбі управління освіти Львівської міської ради.

Навчання відбулося на тлі загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

"Це план дій у разі розгортання повномасштабних військових дій на території України. Він передбачає навчання мешканців громади навичкам стрільби та домедичної допомоги, співпрацю з батальйонами, які розташовані на території Львівської МТГ, та розвиток інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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