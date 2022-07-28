Схоже, з викладачкою молодь сперечалася і щодо розв'язаної Росією війни в Україні.

Викладачка Харківського Національного юридичного університету імені Я. Мудрого услід за кремлівською пропагандою розповідала студентам про "нацистський" "Азов".

Під час онлайн-включення між студентами та викладачкою відбулася палка дискусія, бо жінка стверджувала, що українські військові "Азова" є нібито "нацистами".

Вся розмова на аудіо, опублікованого в мережі, не потрапила, але, схоже, з викладачкою молодь сперечалася і щодо розв'язаної Росією війни в Україні.

"Скажіть мені, будь ласка, а символіка "Азову" ніяк не пов'язана з німецькою символікою часів Третього Рейху?"- натякнула жінка.

На що слідувала відповідь однієї зі студенток, що в символіці "Азова" є старовинні елементи, в тому числі руни.

Це пояснення жінку не заспокоїло. Вже за кілька секунд вона заявила, повторюючи російських пропагандистів, що над українськими воїнами має відбутися процес на кшталт Нюрнберзького.

Як писав УНІАН, російський турист в одному з готелів Туреччини погрожував українкам з Харкова побиттям за українську мову.

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