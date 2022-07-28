Громадянин РФ пристав до українок в Туреччині з претензіями до української мови.

Російський турист в одному з готелів Туреччини погрожував українкам з Харкова побиттям за українську мову.

Чоловік підійшов на стоянці до двох дівчат, розпитуючи у них, звідки приїхали. В результаті розмова вилилася у конфлікт, коли відпочивальник почув відповідь українською.

"Ти сама почала по-українськи, бл*ть, базарити", - поскаржився росіянин, обізвавши українську мову "хох*цькою".

Одна з дівчат, знімаючи інцидент на камеру, пояснила: "Ми з України, ми спілкуємося своєю мовою. А до нас підходить чоловік з іншої країни та каже непристойні речі".

Росіянин продовжував наполягати, погрожуючи фізичною розправою, щоб українки перейшли на російську. Ті не відступали. "Я українка, я не в Росії, я в Туреччині. Є англійська - говоріть нею", - зазначила дівчина.

Дівчата звернулися до адміністрації закладу.

"Викликали жандармів, гідів і прийняли колективне рішення виселити російське бидло з готелю. З жандармами склали форму про насильницьке звернення до жінок, що може зіграти роль заборони в'їзду до Туреччини в майбутньому", - коментують українки.

Як писав УНІАН, у турецькій Аланії поляки побили російських туристів за відмову обговорювати криваву війну, яку Росія розв'язала в Україні.

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