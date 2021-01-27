Блогерка Di.rubens подякувала росіянину, який пообіцяв їй поставити на місце українців.

Скандальна київська блогерка Di.rubens (Таїсія (Маламан) Онацька) подякувала російським окупантам за підтримку.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook колишній український військовослужбовець, ветеран війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Грім).

«Суспільство щиро дивується, чому блогєрка, яка попала в скандал з дурнуватим опитуванням, так не любить українську армію. Всі чули тези від неї про те, як ЗСУ "убівают мірних житєлєй", про "фальсифікатора"-Штірліца і "кровь на руках Вооружонних Сіл України" (стилістика автора збережена – ред.).

«Так от, якщо прибрати емоції і розглянути цей організм поближче, то відповідь можна побачити на поверхні. Нелюбов до своєї армії компенсується любов'ю до армії росії (стилістика автора збережена – ред.)», - написав він.

Так, росіянин з ніком alecperov2020, у якого на аватарці зображений чоловік у військовій формі, написав Di.rubens пост підтримки:

«Все, що можуть ці "європеїзовані люди", так це кричати "Слава Україні і смерть москалям!" Не бійся нічого, до кінця з тобою! Поставимо цих розумників на місце!»

У відповідь скандальна київська блогер Di.rubens написала: «Спасибі за те, що ви поруч!».

Відповідь блогерки засудили у коментарях:

«Вже краще бути європеїзованим, ніж манкуртом-новіопом, як ти», «Ось так нинішня країна «любить і цінує» своїх громадян».

Скандал навколо блогерки di.rubens: що відомо

Блогер з Києва di.rubens назвала Росію улюбленою країною. На ролик "тіктокерші" звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Після цього в мережі розгорівся скандал, адже відео було знято на Майдані.

Потім юна блогерка видалила свій аккаунт у Facebook. Також скандальний ролик видалено в мережі Тікток.

20 січня дівчина вирішила подати до суду на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца" за публікацію скандального ролика за її участю.

Блогерка стверджує, що інформація, яку поширює військовий, - "сфальсифікована й завідомо неправдива". "У відповідь на неправомірні дії офіцера, спрямовані проти мене, я готую матеріали для відкриття кримінальної справи, а також збираю документи для відкриття судового провадження. Ця ситуація розглядається в Міністерстві оборони", - заявляла di.rubens.

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Автор: УНІАН