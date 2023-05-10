Блогерка у достатньо різкій формі згадала українських виконавців, обізвавши їх "несмаком" і "безталанною блювотою".

Львівська блогерка Христина Горун під нікнеймом "chornamamba" в Instagram заступилась за чоловіків, яких раніше затримали після скандалу з прослуховуванням пісень Григорія Лепса у середмісті Львова. Однак після оприлюднення скріншотів з її сторінки Горун "дала задню" і пояснила, що нібито мала на увазі зовсім інше.

Напередодні Христина опублікувала в Instagram Stories, у яких на фоні фото фігурантів того самого скандалу написала, що і далі слухатиме російську музику, а люди, які зробили б їй з цього приводу зауваження, "пошкодували б, що на світ народились".

Далі блогерка у достатньо різкій формі згадала українських виконавців, обізвавши їх "несмаком" і "безталанною блювотою", а усіх незгодних з її позицією - "раг*лятами".

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"Не з*йобуйте людей! Я ж терплю цей п*здець в такі, в закладах, на вулиці і тд (маючи на увазі українськомовну музику - ред.). Ви, р*гулята, потерпите. Також не рекомендую мені щось на це відповідати, бо не стягнете", - написала Горун.

Згодом блогерка додала, що за свої слова вибачатись не стане.

Також у мережу "злили" приватне листування Христини, у якому дівчина назвала ЗСУ "дном".

Скріншоти з'явились у Twitter і зібрали чималу реакцію серед користувачів. У зв'язку з чим сторінку Христини почали "штурмувати", на що та спершу відповіла, що вважає усіх "м*калями", і продовжила захищати російський гурт Kisaru, який згадала у перших Stories.

Однак вже невдовзі видалила усі фото та відео й записала ролик, у якому намагалась виправдати реакцію на нібито заборону слухати російське. Водночас львів'янка вибачилась перед ЗСУ за свої образи, які, вона стверджує, писала комусь зі знайомих у перші дні вторгнення Росії.

Гучно слухали пісню Лєпса у центрі Львова - що відомо про скандал

Ввечері 7 травня у центрі Львова, біля пам'ятника Адаму Міцкевичу, стався конфлікт між львів’янином Романом Гурським та хлопцями, які в автомобілі Range Rover гучно слухали пісню російського виконавця, прихильника Володимира Путіна Григорія Лепса.

Після розголосу історії в мережі правоохоронці отримали орієнтування на любителів Лепса. Їх зупинили, завезли в поліцейський відділок, також військові вручили фігурантам скандалу повістки.

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