Реагуючи на зауваження одного з львів’ян, найбільш зухвало поводився пасажир позашляховика.

Юнакам, які гучно слухали російську музику в автомобілі Range Rover у центрі Львова, вручили повістки.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Як зазначають правоохоронці, вони отримали орієнтування на осіб, які їдуть на автомобілі Range Rover і неадекватно поводяться.

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"Спочатку вони гучно слухали музику ворога в центрі Львова, а потім агресивно повелися щодо чоловіка, який зробив їм зауваження. Найбільш зухвало поводився пасажир позашляховика", - йдеться у повідомленні.

Патрульні зупинили цей автомобіль на вулиці Кульпарківській. Поліцейські встановили дані водія, ним виявився 26-річний житель Донецької області. Також з'ясувалось, що агресивно себе поводив 20-річний житель Одеси.

Хлопців супроводили до управління поліції. Один з них отримав протокол за хуліганські дії. Їх перевірили на причетність до ворога.

"Після завершення усіх дій охоронцями правопорядку, водій та усі пасажири отримали повістки від військових", - додали в патрульній поліції.

Конфлікт з юнаками, які слухали російську музику у Львові: що відомо

Ввечері 7 травня у центрі Львова, біля пам'ятника Адаму Міцкевичу, стався конфлікт між львів’янином Романом Гурським та хлопцями, які в автомобілі Range Rover гучно слухали пісню російського виконавця, прихильника Володимира Путіна Григорія Лепса.

Як повідомив Гурський у соцмережах, він зробив їм зауваження, на яке молодики відповіли агресивно: почали нецензурно лаятись, погрожувати, один з них намагався вибити з рук чоловіка телефон, яким він знімав те, що відбувалося.

Львів’янин звернувся до поліції.

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