Скандал з подарованою Лаврову іконою з Луганська: ЗМІ дізналися її вартість

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ікона була написана майже 300 років тому і зберігалася в окупованому Луганську.

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