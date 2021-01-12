300-річна золота ікона з Луганська, яку голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік незаконно подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, оцінюється в 12,5 мільйона євро.
Про це повідомляє "Балканський оглядач" і боснійський телеканал BN TV.
За даними телеканалу, ікона зберігалася в банківському сейфі Banke Srpske до його банкрутства, а потім була передана на зберігання банку UKIO, що має литовських власників. Коли і як ікона потрапила в боснійський банк, точно невідомо.
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Українська ікона у Лаврова: міжнародний скандал
- Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову українську ікону. Після чого у посольстві України в БіГ вимагали пояснень від Міністерства закордонних справ Республіки, як ікона потрапила до країни.
- Згодом у МЗС РФ заявили, що повернуть ікону дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.
- За повідомленнями місцевих ЗМІ, ікона була написана майже 300 років тому і зберігалася в окупованому Луганську.
- У Міністерстві культури та інформаційної політики мають намір звернутися до правоохоронних органів з проханням встановити ланцюг переміщення ікони, яку подарували главі російського МЗС Лаврову, з України до Боснії та Герцеговини.
- Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила провадження.
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