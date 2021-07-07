Нове експериментальне взуття - зі шнурками і меншим каблуком - невдовзі виготовлять у необхідній кількості.

Для жінок-військовослужбовиць, які готувалися до участі параді з нагоди Дня Незалежності України у туфлях високих підборах, виготовлять інше взуття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Андрій Таран повідомив під час засідання уряду.

"Протягом минулого тижня розробили новий зразок туфлів", - сказав він.

За словами Тарана, нове експериментальне взуття - зі шнурками і меншим каблуком - невдовзі виготовлять у необхідній кількості.

Міністр також визнав, що взуття на підборах під час репетиції параду було справді не зручним.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня в мережі розгорівся скандал навколо участі жінок-військових у параді в туфлях на підборах замість берців. Користувачі соцмереж назвали ідею "трешем" і заявили, що це перетворить парад на "фарс".

2 липня жінки – народні депутати із фракції «Європейська солідарність» принесли міністру оборони Андрію Тарану в урядову ложу червоні туфлі на високих підборах. Так вони висловили протест через рішення Міноборони вивести жінок-військовослужбовців на парад до річниці Незалежності на підборах.

3 липня Таран зустрівся із курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яких змусили готуватися до параду у туфлях на високих підборах.

За даними Міноборони, парадна форма одягу, зокрема, взуття, в якій тренувалися курсантки, була регламентована наказом міністерства ще від 2017 року.

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Автор: Леся Лещенко