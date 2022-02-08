Суд не задовольнив ані позов блогерки до військового, ані його зустрічний позов до неї.

Солом'янський суд Києва відмовив у "захисті честі й гідності" блогерки на ім'я Таїсія Маламан, яка позивалась проти ветерана війни на Донбасі Анатолія Штефана та Міністерства оборони.

Про це повідомляється на сторінці юридичної компанії "Міллер", яка захищала інтереси військового у суді.

Як повідомляв УНІАН, ТікТок-блогерка, більш відома за нікнеймом di.rubens, засвітилася у відео, де говорила, що обирає Росію, а не Україну. При цьому ролик було знято на Майдані Незалежності. На це різко відреагував Штефан, відомий за позивним "Штірліц". 8-секундний уривок цього відео Штефан виклав на своїй сторінці у Facebook, разом зі своїм коментарем.

Після цього дівчина вирішила, що слова ветерана її ображають і подала до суду. Маламан хотіла, щоб ролик "Штірліца" визнали недостовірним та сфальсифікованим. Також вона вимагала 150 тис. грн компенсації за завдані "моральні страждання".

У свою чергу Анатолій Штефан подав зустрічний позов проти ТікТок-блогерки. Військовий звернувся до суду з вимогою сплатити йому моральну компенсацію у розмірі 300 тис. грн.

"Суд взяв до уваги, що блогерка є публічною особою (зважаючи на мільйонну аудиторію її підписників та особисті заяви про це) та дійшов висновку, що висловлювання Штефана хоч і зачепили її почуття, однак були висловлені у пристойній формі та у виразах, прийнятних у спілкуванні людей. Крім того, слова є оціночними судженнями про певні події, які не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, суд у цей день відмовив у задоволенні зустрічного позову військового до блогерки. Про нього під час розгляду справи заявляв Штефан. Мова йшла про відеозапис, де блогерка зухвало коментувала скандал, який виник. Там вона говорила й про офіцера, якого назвала "ганьбою української армії", "людиною, яка воює з мирним населенням", "провокатором і шахраєм".

Адвокати службовця просили визнати таку інформацію недостовірною та спростувати її. Також вони вимагали, щоб блогерка заплатила 300 тис. грн моральної компенсації. Однак суд відмовив у задоволенні цього позову.

Після розголосу цієї скандальної історії, на неї відреагували рекламодавці. Деякі компанії після скандалу вирішили припинити співпрацю з Di.rubens.