Дівчина повинна буде перерахувати 300 тисяч гривень на допомогу армії й онкохворим дітям.

Полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") подає зустрічний позов проти ТікТок-блогерки Таїсії Маламан (Di.rubens).

Про це Штефан повідомив у своєму блозі в Telegram.

Військовий буде судитися з блогеркою, яка у січні публічно підтримала Росію, з вимогою сплатити йому моральну компенсацію у розмірі 300 тисяч гривень.

100 тисяч гривень компенсації повинні будуть перераховані на рахунок шпиталю МО України, ще 100 тисяч гривень – на рахунок благодійного фонду "Повернись живим" і 99,9 тисячі гривень – на фонд "Таблеточки". Лише одна гривня дістанеться позивачу.

Читайте такожСенцов вибачився за поведінку сестри, яка нецензурно облаяла Україну16 вересня стало відомо, що Маламан підготувала позов проти Штефана, який першим надав розголосу її публічного зізнання у любові до Росії в TikTok. Сама блогерка вважає, що військовий буцімто поширив її "особисту інформацію".

У позові також ідеться про вимогу видалити з мережі скандальне відео, а також запис про неї у "Миротворці".

У скандал Маламан потрапила у січні 2021 року, коли публічно заявила про підтримку Росії. Анатолій Штефан поширив ролик з TikTok в інші соцмережі, через що вчинок дівчини спричинив справжній скандал.

Пізніше Di.rubens з мільйонною аудиторією звинуватила Штефана у нібито фальсифікації відео, обізвавши його "ганьбою української армії".

Після розголосу політичних поглядів вона зазнала репутаційні втрати – від послуг киянки почали відмовлятися рекламодавці.

Автор: Яна Ставська