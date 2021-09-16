Маламан хоче, щоб Штефан відбілював її репутацію, повідомили активісти.

Українська ТікТок-блогер Таїсія Маламан (нік Di.rubens), яка на Майдані Незалежності між Україною та Росією вибрала РФ, подала позов до суду проти офіцера Збройних сил нашої держави – полковника Анатолія Штефана (позивний "Штірліц").

Маламан вимагає, щоб скандальне відео, на якому зазнято, як вона вибирає Росію, було визнано несправжнім, повідомляє на своїй сторінці в Facebook громадська організація "Res_Publica. Брати по Зброї".

За даними активістів, блогер також хоче щоб офіцер ЗСУ особисто по-різному відбілював її репутацію. Крім того, вона жадає грошей – 150 тисяч гривень.

"…вона вимагає, щоб Штефан переконав "Миротворець" видалити її і бази, а ЗМІ, що висвітлювали події – опублікувати спростування. А також звернувся до всіх компаній з українською позицією, які розірвали (з абсолютно зрозумілих причин) з Маламан контракти – повернутися до співпраці з нею", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні Анатолій Штефан опублікував відео, на якому зазнято, як Таїсія Маламан обирає на Майдані Незалежності між Росією та Україною й віддає перевагу РФ. У мережі розгорівся скандал.

Скандальний ролик було видалено з ТікТок.

Di.rubens стверджувала, що ролик було сфальшовано, і назвала "Штірліца" ганьбою української армії. Дівчина також повідомила, що збирає документи для судового позову.

Офіцер зазначив, що блогер обрала дивний шлях – замість того, щоб вибачитися, подавати до суду через відео, яка сама ж викладала у ТікТок.

Потім стало відомо, що деякі компанії після скандалу вирішили припинити співпрацю з Di.rubens.

Автор: Екатерина Присяжнюк