Своє звернення школярка мотивувала тим, що їй важко буде здавати зовнішнє незалежне оцінювання

Автором позову до Окружного адміністративного суду Києва про скасування нового українського правопису виявилася школярка з Херсона.

Про це "Громадському" заявив її адвокат Дмитро Ільченко.

За його словами, своє звернення школярка мотивувала тим, що їй важко буде здавати зовнішнє незалежне оцінювання, тому що частина навчання вона проходила за старим правописом, а частина - по-новому.

"Попри те, що УЦОЯО заявив, що правопис буде враховано на ЗНО, це не відповідає дійсності. Тому що невідомо, чи збережеться це правило, коли вона складатиме ЗНО", – сказав Ільченко.

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Також, на його думку, Кабмін не має права затверджувати будь-який правопис, оскільки цим питанням повинна займатися Національна комісія зі стандартів державної мови.

Варто відзначити, що адвокат Дмитро Ільченко також є адвокатом Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Авторкою покличу, за яким ОАСК скасував чинний український правопис, є херсонська школярка. Вона заявила, що їй буде важко здавати ЗНО, бо частину навчання вона проходила за старим правописом, а частину — за новим, розповів нам її адвокат Дмитро Ільченко pic.twitter.com/7dOf0oKM9a — hromadske (@HromadskeUA) January 28, 2021

Нова редакція правопису: передісторія

22 травня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалено нову редакцію правопису.

МОН рекомендував вже з червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.

Згодом матір учениці 7-го класу однієї з херсонських шкіл оскаржила постанову уряду. У своєму позові вона просила суд визначити постанову уряду протиправною та скасувати її.

Також до ОАСК надійшов ще один позов до Кабміну щодо визнання постанови незаконною та її скасування. Позивачем виступила ГО «Правова держава».

Пізніше суд об'єднав обидва провадження в одне.

Сьогодні, 28 січня, суд задовольнив позов повністю, визнавши постанову Кабміну незаконною, та скасував її.

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Автор: Денис Прядко