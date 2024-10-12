В організації заявили, що 46% загиблих були старші за 60 років. Крім того, у вересні загинули 9 дітей і 76 зазнали поранень.

У вересні в Україні через російські удари загинуло щонайменше 208 цивільних людей і 1 220 зазнало поранень, "що стало місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення у 2024 році", сказано у щомісячному звіті Моніторингової місії ООН з прав людини.

В організації заявили, що 46% загиблих були старші за 60 років. Крім того, у вересні загинули 9 дітей і 76 зазнали поранень.

"Ракетні атаки по всій країні, особливо проти міст Харків і Запоріжжя, сприяли збільшенню кількості жертв. Поблизу лінії фронту значна частина жертв припадає на атаки з використанням БПЛА", - зазначається у звіті.

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При цьому тенденція на збільшення кількості жертв серед цивільних була помічена моніторингом ще у липні. Там констатували:

"В останній місяць, уже третій місяць поспіль, кількість жертв серед цивільного населення була вищою, ніж у всі інші місяці, починаючи з жовтня 2022 року".

В ООН додали, що "переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) та пошкоджень освітніх і медичних установ (96%) у вересні, як і раніше, сталися на території, підконтрольній Україні".

"Щонайменше 30 обстрілів пошкодили або зруйнували енергетичну інфраструктуру (25 на території, контрольованій Україною, і 5 на території, окупованій РФ)", - сказано у звіті.

Зазначається, що російські військові регулярно з різних видів озброєння - ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ - атакують українські регіони.

Як росіяни вбивають цивільних українців

Російська окупаційна армія пізно ввечері 10 жовтня атакувала Одещину балістичними ракетами, загинуло четверо людей, серед яких підліток. Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні.

За його даними, ще 10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Серед травмованих четверо - у важкому стані.

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