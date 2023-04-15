Серед головних причин такого рішення респонденти називають побоювання та труднощі, пов’язані з війною, яка триває в Україні.

Майже 3/4 біженців з України, які перебувають у Польщі, планують залишитися у цій країні на Великодні свята. Майже половина з них проведуть цей час разом зі своїми родинами, які також перебувають у Польщі.

Про це свідчать результати опитування "Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі", проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету. Дослідження показало, що 74% біженців з України, які перебувають у Польщі, планують провести великодній період у Польщі. Серед головних причин такого рішення респонденти називають побоювання та труднощі, пов’язані з війною, яка триває в Україні (46%), а також перебування сімей та родичів біженців у Польщі (31%). Лише 14% респондентів визнали, що причиною перебування у Польщі в цей час є оплачувана робота.

45% біженців проведуть Великдень з родиною в Польщі, а кожен третій респондент (36%) зв’яжеться (телефоном або онлайн) зі своїми близькими, які не проживають у Польщі. Кожен дев'ятий біженець (11%) заявляє, що проведе Великдень з польськими друзями. На думку авторів дослідження, це свідчить про поглиблення зв’язків між сусідніми народами, а також про культурну близькість.

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Відповідаючи на питання про емоції під час свят, майже половина респондентів (47%) відчувають надію. На другому місці - вдячність, про яку заявили (28%) біженців, які прибули до Польщі. Також респонденти відчувають оптимізм (23%), радість (21%), але й сум (23%).

Дослідження показує, що найбільша група переселенців з України, які прибули до Польщі (36%), цьогорічний Великдень святкуватимуть за східною традицією, тобто за юліанським календарем – 16 квітня. Проте 23% респондентів заявляють, що святкуватимуть за обома календарями, а 20% – лише за григоріанським (9 квітня).

Як проводилось опитування

Дослідження "Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі" було проведене 23-28 березня 2023 року в різних містах та регіонах Польщі, в т.ч. у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Зеленій Гурі, Серадзі, Тарнові, Перемишлі, Шидловці, Вадовіце та Криниці Гурській. У дослідженні взяли участь 400 громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року через повномасштабну агресію росії в Україні.

Українські біженці в Польщі - деталі

Громадяни України заповнили дефіцит кадрів в сфері послуг та промисловості Польщі. У Міністерстві сім'ї та соціальної політики Польщі вказують, що з березня по грудень 2022 року підприємці подали 784,5 тис. заяв на умовах спрощеного доступу до ринку праці на доручення роботи громадянам України, які прибули до країни після 24 лютого через повномасштабне вторгнення.

89% українських біженців у Польщі не має сумнівів, що після закінчення війни польсько-українські взаємини будуть кращими, ніж до початку повномасштабної аґресії.