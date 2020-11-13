Для встановлення остаточної причини смерті жінки призначили ряд відповідних експертиз.

За фактом смерті в одній зі столичних клінік молодої дружини екс-міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі Анастасії Островської відкрито кримінальне провадження.

Читайте такожСмерть молодої дружини екс-глави МОЗ України: родичка розповіла про фатальну помилку лікарівЯк повідомили у Відділі комунікації поліції Києва із відповідною заявою до чергової частини звернувся чоловік: «…повідомив про те, що після проведення хірургічної операції в одній з лікарень померла його дружина. Він додав, що можлива причина смерті є неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками».

Зазначається, що 35-річна жінка мала ряд операцій у декількох клініках міста Києва, однак після останньої вона померла.

«Для встановлення остаточної причини смерті киянки призначено ряд відповідних експертиз, а також слідчими направлено клопотання до суду на отримання необхідної медичної документації із закладу у якому лікувалась померла», – говориться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до двох років позбавлення волі.

Смерть дружини Квіташвілі: деталі

Квіташвілі розповів, що його дружина Анастасія Островська померла 8 листопада.

У коментарі журналістам він раніше не зміг підтвердити лікарську помилку. «Ні, ми поки нічого не можемо підтвердити, потрібен розтин. Я нічого поки не можу підтвердити. Взагалі на цю тему мені дуже важко...», - відповів він.

Квіташвілі розповів, що операцію проводили в приватній столичній клініці «Борис». Однак останні два дні вона провела в клініці «Добробут».

Олександр Квіташвілі: що про нього відомо

Грузинський та український державний діяч. Народився 15 листопада 1970 року в Тбілісі.

Міністр охорони здоров'я України з 2 грудня 2014 року по 14 квітня 2016 року. Міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії з 31 січня 2008 по 31 січня 2010.

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Автор: Катерина Шварц