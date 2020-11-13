Сестра Островської розповіла, що під час операції лікарі випадково відрізали судину.

У Києві через місяць після планової операції у відомій приватній клініці померла молода дружина екс-міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі Анастасія Островська.

Її сестра Вероніка у Facebook повідомила, що Анастасія вирушила на операцію з видалення каменів з жовчного в одну з відомих клінік столиці. Про це пише "Обозреватель".Читайте такожСпливли моторошні подробиці смерті 35-річної дружини екс-міністра охорони здоров'я

Сестра Островської розповіла, що під час операції лікарі випадково відрізали судину, яка живила печінку, операція, яка повинна була тривати 40 хвилин, тривала 5 годин, тому що зупиняли кров. Потім була реабілітація тиждень, потім ще одна операція через неправильно поставлені дренажі. А через тиждень почалася кровотеча, знову була призначена операція.

"На другий день в клініці зробили четверту операцію, яка стала останньою. Після цього вони вирішили не виводити її з наркотичного сну і не припиняти реанімаційних дій", - написала сестра Вероніка.

"Я приїхала в лікарню без дзвінка, але вони 5 хвилин як відключили її від усіх апаратів. Протягом всього лікування хірурги говорили, що роблять все можливе", - додала родичка померлої.

Як з'ясували журналісти "Обозревателя", за збігом обставин директор клініки є хорошим знайомим сім'ї.

Що раніше повідомлялося про смерть дружини Квіташвілі

Квіташвілі розповів, що його дружина Анастасія Островська померла 8 листопада.

У коментарі журналістам він раніше не зміг підтвердити лікарську помилку. "Ні, ми поки нічого не можемо підтвердити, потрібен розтин. Я нічого поки не можу підтвердити. Взагалі на цю тему мені дуже важко...",- відповів він.

Квіташвілі розповів, що операцію проводили в приватній столичній клініці "Борис". Однак останні два дні вона провела в клініці "Добробут".

Нагадаємо, Олександр Мерабович Квіташвілі, який народився 15 листопада 1970 року в Тбілісі, - грузинський та український державний діяч. Міністр охорони здоров'я України з 2 грудня 2014 року по 14 квітня 2016 року. Міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії з 31 січня 2008 по 31 січня 2010.

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Автор: Ольга Робейко