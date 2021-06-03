Вчителька шестикласника після серцевого нападу досі перебуває у реанімації.

Після загибелі учня під час екскурсії на водоспаді Кам'янка у львівських школах почали масово скасовувати поїздки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що відтепер екскурсії планують лише у присутності батьків школярів.

Для вивчення ситуації на водоспад попрямувала спеціальна комісія. Вона повинна вирішити, як убезпечити це місце для туристів.

Місцевий сайт Тvoemisto.tv з посиланням на директора Сколівської ЦРЛ Олега Андрусішина повідомляє, що вчителька підлітка після серцевого нападу досі перебуває у реанімації в стані середньої тяжкості.

За словами медиків, жінці необхідно дообстежитися, її готують до комп'ютерної томографії.

"Коли буде результат, тоді будемо вирішувати, яким буде подальше лікування пацієнтки і де", - заявив лікар.

Загибель школяра на водоспаді: подробиці

2 червня в селі Кам'янка Львівської області загинув шестикласник, який разом з класом приїхав на екскурсію до водоспаду. Дитину намагалися врятувати вчителі, місцеві жителі та рятувальники, але марно.

У класної керівниці школяра після трагедії стався серцевий напад, вона потрапила до реанімації.

За фактом загибелі школяра поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження.

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Автор: Катерина Шварц