Також госпіталізовано педагога, який намагався врятувати дитину, що впала у водоспад.

На Львівщині через загибель 12-річного школяра під час екскурсії на водоспад госпіталізували двох педагогів.

Як інформує прес-служба Львівської міської ради, про це повідомила начальниця управління освіти мерії Зоряна Довганик.

«Сьогодні об 11:42 у селі Кам’янка стався нещасний випадок – загинув учень 6-го класу однієї зі шкіл нашого міста. Діти поїхали на екскурсію разом із працівниками закладу освіти та супроводжуючими особами: 3 вчителів та 2 батьків. Як нам стало відомо, хлопчик надто близько підійшов до води, була швидка течія, він послизнувся і впав у воду», - розповіла вона.

Читайте такожПід Львовом школяр загинув під час екскурсії на водоспадЗа словами Довганик, на місці проводили реанімаційні заходи як педагоги, що поїхали з дітьми на екскурсію, так і медики, адже була викликана карета швидкої допомоги. На жаль, врятувати життя дитини не вдалося.

«Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Класний керівник, який супроводжував дітей, отримав серцевий напад, тому перебуває у лікарні в місті Сколе. Окрім того вчитель, який рятував життя дитині, наковтався води та отримав переохолодження, тому також доставлений до лікарні у Сколе», - додала посадовець.

Вона наголосила, що управління освіти міськради створить комісію для розслідування фактів трагедії.

Загибель школяра під час екскурсії на водоспад: що відомо

Сьогодні, 2 червня, на Львівщині під час екскурсії на водоспад у с. Кам’янка Стрийського району загинув шестикласник.

Хлопчик підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, внаслідок чого отримав травму.

Оскільки при падінні дитина зачепилася за коріння дерева, її довелося вивільняти рятувальникам.

Лікарям швидкої допомоги не вдалося врятувати життя школяру.

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Автор: Мирослава Бзікадзе