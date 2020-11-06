За словами Єгорової, Україна померла 2014 року.

Скандальна телеведуча Сніжана Єгорова знову викликала бурю обурення в мережі, опублікувавши "некролог" Україні. За словами Єгорової, Україну вбила "хвороба під назвою незалежність".

Скандальний пост вона опублікувала на своїй сторінці Facebook.

"Некролог: молоде і здорове тіло України вбила затяжна і смертельна хвороба під назвою "незалежність". 1991-2014 р.р.", - написала Єгорова.

Користувачі соцмережі різко відреагували на цю заяву: "Як же ти набридла. Не ховай Україну. Усе буде гаразд. А тобі в рашку. Там краще", "Зарано ховати країну в якій живеш".

Відзначимо, що через деякий час Єгорова опублікувала друге повідомлення, адресувавши його своїм фоловерам:

"Всіх чортів, активістів, нациків, рогулів та інших розумово-відсталих прошу не турбувати. Я не дипломований лікар і не можу допомогти вам вилікуватися", - заявила телеведуча.

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Скандальні висловлювання Єгорової

21 серпня Єгорова в ефірі програми "ПрямоTalck" цинічно висловилася на адресу українських воїнів. "Все що пропонується останнім часом, в постмайданний час, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють суржиком. І готові своє життя покласти... Своє життя, яке? Життя, яке собою нічого не представляє", - сказала Єгорова.

Незабаром на слова Єгорової відреагував колишній військовий Олексій Петров. Він, зокрема, підкреслив, що якби не українська армія, росіяни були б давно в Києві, а вона шукала б притулку разом з сім'єю за кордоном.

23 серпня Єгорова звернулася в поліцію через нібито погрози в мережі та розголос її адреси. Тоді ж ведуча звинуватила ряд ЗМІ в тому, що вони "навмисно спотворили і поширили" в інформпросторі її заяву, закликавши виправити опубліковані матеріали і вибачитися "за заклики до насильства, погрози і наклеп, які звучать на мою адресу, але найголовніше, на адресу моїх дітей".

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Автор: Катерина Лиманська