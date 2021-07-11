Тварини спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків.

Службові собаки прикордонників вперше стануть учасниками параду до 30-річчя Незалежності України.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Собаки, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків.

Підготовка парадного розрахунку уже розпочалась. Вона проходить на базі Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України (Львівська область).

Читайте такожУ Франції раптово помер український журналіст"Тренування на базі Центру триватимуть до кінця місяця, а потім продовжаться у Києві.

Собаки мають поводити себе спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Людмила Жерновська