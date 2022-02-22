Відмову від вступу України до НАТО заради запобігання війні та припинення конфлікту між Україною та Росією готові підтримати лише 14% опитаних.

43% українців не готові йти на поступки Росії, навіть в обмін на припинення збройної агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать презентовані сьогодні у Києві результати загальнонаціонального опитування, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

Респондентам ставили запитання, які кроки української влади особисто підтримали б в обмін на згоду Росії припинити агресію проти України. Надавалось кілька варіантів відповідей.

Згідно з даними опитування, 14,5% готові заради запобігання війни та припинення конфлікту між Україною та Росією підтримати відмову від вступу України до НАТО.

З наданням так званим "ДНР"/"ЛНР" "особливого статусу" у складі України погодились би 8,4%; з відновлення водопостачання в окупований Крим - 4,3%; зі зміною унітарного устрою на федеративний погодились би 4%.

Заради припинення агресії згодні на визнання Криму частиною Росії 2,7% опитаних. Близько 1% сказали, що допускають інші поступки, яких нема у переліку відповідей. Не визначились майже третина респондентів - 32,2%.

Як проводилося опитування

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології провели опитування протягом 1-12 лютого. Було опитано 2001 респондента за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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