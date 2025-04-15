Відтепер добровольці мають можливість обрати той напрямок, де навички і вміння можна реалізувати найефективніше.

Перелік доступних посад для добровольців за проєктом "Контракт 18-24" збільшено з 9 до 18 найменувань. Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у соціальній мережі Facebook, цей проєкт продовжує розвиватися.

"Розширюємо можливості для громадян, які хочуть добровільно долучитися до захисту України. Ми збільшили перелік посад, які доступні для добровольців. Це дозволяє кожному, хто готовий долучитися до війська, обрати напрямок, де його навички і вміння будуть найефективніші", - відзначив Умєров.

Зокрема, кількість доступних посад збільшено вдвічі - з 9 до 18.

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Тепер, до переліку посад додані такі нові позиції:

старший стрілець-номер обслуги;

кулеметник;

кулеметник-розвідник;

старший навідник;

розвідник-навідник;

розвідник-номер обслуги;

розвідник-радіотелефоніст;

розвідник-оператор;

старший розвідник-стрілець-снайпер.

Як пояснив Умєров, ці посади доповнюють перелік, що з’явився раніше у рамках проєкту:

стрілець;

старший стрілець;

стрілець-снайпер;

стрілець-санітар;

помічник гранатометника;

гранатометник;

старший гранатометник;

розвідник;

старший розвідник.

Умєров додав, що наразі в проєкті "Контракт 18-24" беруть участь 16 бригад Збройних сил України.

"Наша мета - забезпечувати більше можливостей воїнам свідомо обирати свою роль, служити ефективно та отримувати гідну фінансову й соціальну підтримку. Працюємо далі - для створення сильної, вмотивованої та професійної армії", - підкреслив міністр.

"Контракт 18-24" - деталі

Як повідомляв УНІАН, нещодавно заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що спочатку надходить багато заявок на підписання контракту від осіб віком 18-24, але, у підсумку, не усі вони підписують контракт.

Загальна підготовка рекрутів у навчальному центрі триває 45 днів. Потім мінімум 14 днів фахової підготовки і 14 днів злагодження в підрозділі. Загалом, підготовка триває три місяці. Спочатку на кожного рекрута виділяється понад 200 тисяч гривень на матеріальні та технічні засоби. Далі - 300 тисяч гривень військовослужбовець отримує після проходження базової і загальної військової підготовки та вступу на виконання бойових завдань. Решту 500 тисяч гривень він отримує по завершенню річного контракту.

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