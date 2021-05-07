Виробники зазначають, що це перший споживчий товар Чорнобиля після ядерної катастрофи.

Компанія Chernobyl Spirit для Великобританії виготовила «самогон» під назвою Atomik з яблук, вирощених недалеко від Чорнобильської АЕС. У березні українські спецслужби конфіскували першу партію алкоголю.

Читайте такожОстанні самосели Чорнобильської зони розповіли про своє господарство і незвичайні сувеніри від туристів (відео)Про це пише BBC.

У компанії запевняють, що «самогон» отримав відповідні акцизи. Всього в партії було 1500 пляшок.

За словами підприємців, алкоголь конфіскували на лікеро-горілчаному заводі в Карпатах та доставили в прокуратуру в Києві.

Виробники зазначають, що це перший споживчий товар Чорнобиля після ядерної катастрофи 1986 року. Вони чекають на результати розслідування та не розуміють, чому алкоголь вилучили.

«Схоже, вони звинувачують нас у використанні підроблених українських акцизних марок. Але це не має сенсу, оскільки пляшки призначені для ринку Великобританії та чітко позначені діючими акцизними марками цієї країни», - заявив один із засновників компанії Джим Сміт.

Chernobyl Spirit: що відомо про компанію

Chernobyl Spirit вважається соціальним підприємством, яким керують вчені, що працюють в Чорнобильській зоні відчуження.

Вчені досліджували вирощування експериментальних культур. Мета досліджень - дізнатися, чи можна вирощені в цій зоні плоди використовувати для виробництва тих чи інших продуктів.

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Автор: Катерина Шварц