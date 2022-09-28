Шахраї не гребують нічим, навіть грають на тому, що всі українці хочуть допомогти військовим.

Напередодні холодів українці активно запасаються дровами і шукають, де б замовити їх дешевше. Однак покупцям варто бути вкрай обережними, адже аферистів не зупиняє навіть війна - вони обманюють людей, виманюють їхні гроші і навіть спекулюють на "допомозі для ЗСУ".

Про нову схему аферистів на своїй сторінці в Facebook розповіла ведуча Олена-Христина Либідь.

Враховуючи те, що зараз почався сезон підготовки до зими, в мережі активізувалися шахраї, які масово пропонують довірливим українцям купити дрова. Крім цього, аферисти поширюють оголошення про продаж обігрівачів і буржуйок.

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Як зазначає ведуча, шахраї будуть "співати", що товар продається дуже дешево і вони занадто добрі, щоб завищувати ціни.

"Прозвучить чарівна фраза: Ви ж розумієте, час складний, а раптом ви мене кинете (маніпуляція, щоб ви відразу захотіли довести, що ви - сама чесність!). І відразу ж попросить передоплату (за доставку, за бензин, на водія, на доп причіп - на що завгодно, лише б з доплатою)", - розповіла Либідь.

Далі шахраї пустять в хід "важку артилерію". Вони почнуть брехати, що збирають "велику партію для ЗСУ". Після такого покупці починають "танути" і остаточно йдуть на поводі у аферистів, які цим користуються. Шахраї відразу ж просять відправити їм гроші для "хлопців з ЗСУ наперед, хоча б на бензин". Довірливі покупці відправляють гроші, після чого шахраї перестають виходити на зв'язок. Саме тому не варто відправляти передоплату, довіряючи розповідям продавців.

Шахраї та їхні афери: як зловмисники обманюють людей

В Україні знову активізувалися шахраї, які цинічно обманюють людей і виманюють їхні гроші. Так, нещодавно стало відомо, що аферисти придумали нову схему обману через ПриватБанк. Вони дзвонять людям і починають їх лякати інформацією про "блокування" карти.

Також з'явилася інформація про популярні схеми шахрайства в TikTok. Але особливо цинічні аферисти наживаються на людях, яким довелося залишити свої будинки і переїхати подалі від війни. Так, шахраї грабують українців під виглядом виплат.

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