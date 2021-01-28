Тим часом, Державне бюро розслідувань розслідує кримінальну справу щодо дій СБУ.

Всі члени реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ" отримали повістки від СБУ з викликом на допит 29 січня – тобто на дату за 2 дні до проведення зборів акціонерів у Запоріжжі.

Як повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерела, члени реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Мотор Січ» викликані в якості свідків в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2201700000000272, порушеному за ст. 14 «Приготування до кримінального злочину», ст. 111 «Державна зрада», ст. 113 «Диверсія», що стосуються дій колишнього власника контрольного пакету акцій ПАТ «Мотор Січ» і керівника компанії В'ячеслава Богуслаєва.

Після оголошення позачергових зборів акціонерів "Мотор Січ" СБУ активізувала тиск на нових акціонерів "Мотор Січ". Протягом практично чотирьох попередніх років у кримінальній справі не проводилися слідчі дії. Минулого тижня на допити в якості свідка був викликаний відомий український бізнесмен Олександр Ярославський. Компанія МС-4, що входить до групи DCH, є одним з міноритарних акціонерів «Мотор Січ», а також виступила одним з ініціаторів проведення позачергових Загальних зборів акціонерів спільно з китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Тим часом, Державне бюро розслідувань розслідує кримінальну справу щодо дій СБУ. Ініційований нею арешт акцій "Мотор Січ" В рамках нерозслідуваної кримінальної справи дозволяє екс-власнику заводу В'ячеславу Богуслаєву зберігати повний контроль над підприємством, контрольний пакет акцій якого він продав інвесторам в 2016 році. Українське правосуддя офіційно підтвердило необґрунтованість претензій Служби безпеки України до акціонерів ПАТ "Мотор Січ", і вони були визнані потерпілою стороною від дій СБУ. Це юридичне визнання надуманості кримінального провадження СБУ, а також правове визнання факту нанесення шкоди інтересам акціонерів ПАТ «Мотор Січ».

До оголошення зборів акціонерів 31 січня 2021 року СБУ не займалася розслідуванням цієї кримінальної справи — не допитувала ані екс-власника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, ані китайських акціонерів компанії. У справі за 3,5 роки так і не з'явилися підозрювані, не було спроб передати її до суду. На думку юристів, СБУ тягне час у безперспективній справі, а активізація перед зборами акціонерів 31 Січня — швидше за все, спроба зірвати збори.

Як повідомив співрозмовник редакції, один з міноритарних акціонерів "Мотор Січ", що спостерігає за спробами СБУ зірвати збори, його організатори передадуть інформацію про ці дії слідчих в Державне бюро розслідувань — ці факти стануть ще одним епізодом для слідства ДБР щодо дій СБУ. Крім цього, акціонери звернуться до Вищої ради правосуддя з фактами про дії суддів і слідчих СБУ, які маніпулюють законодавством і грубо порушують процесуальні норми.

У такому випадку СБУ підіграє В'ячеславу Богуслаєву, який завдяки арештам акцій протиправно зберігає повний контроль над компанією після продажу контрольного пакету китайським інвесторам, а також ігнорує виклики до судів для надання свідчень свідків.

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Автор: УНІАН