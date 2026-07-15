У США завод за $500 млн не зміг зробити навіть однієї деталі для снарядів, - звіт

Аудит виявив, що підприємство General Dynamics у Техасі не виготовило жодної придатної деталі для 155-мм снарядів, попри майже півмільярда доларів фінансування.

Армія США зіткнулася із серйозною проблемою у виконанні планів із нарощування виробництва 155-мм артилерійських снарядів. Новий завод у Мескіті (штат Техас), на який було виділено майже 500 млн доларів, станом на березень 2026 року не зміг виготовити жодної придатної металевої деталі для боєприпасів. Про це йдеться у звіті Управління генерального інспектора Міністерства армії США.

Підприємство, яким керує компанія General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS), відкрили у травні 2024 року. Саме на нього покладали великі надії щодо відновлення запасів 155-мм снарядів після масштабних поставок Україні та продажів союзникам.

У звіті зазначається, що без 30 тисяч металевих деталей, які мав виробляти завод у Мескіті, армія не зможе досягти запланованої потужності у 100 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Станом на березень 2026 року жодного альтернативного плану виробництва цих деталей розроблено не було.

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За даними інспекторів, головною причиною невдачі стало рішення адаптувати обладнання, призначене для виробництва корпусів старіших снарядів M107, під виготовлення сучасніших M795. Нові боєприпаси мають інші розміри та технічні характеристики, тому використання старого обладнання виявилося значно складнішим, ніж очікувалося.

У звіті наголошується, що військові усвідомлювали ризики такого рішення, однак погодилися на нього, оскільки це мало пришвидшити запуск виробництва порівняно із закупівлею нової виробничої лінії.

Попри понад 20-річний досвід GD-OTS у виробництві корпусів 155-мм снарядів на армійському заводі в Скрентоні, підприємство в Мескіті так і не змогло виготовити жодної деталі, яка відповідала б контрактним вимогам.

Виробництво відстає від планів

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Конгрес США поставив завдання збільшити виробництво 155-мм боєприпасів до 100 тисяч на місяць.

Наразі американська промисловість випускає близько 36 тисяч снарядів щомісяця. До війни цей показник становив лише 14 тисяч.

За даними інспекторів, США вже передали Україні понад 3 млн 155-мм артилерійських снарядів. Крім того, понад 218 тисяч боєприпасів було продано іноземним замовникам, а ще понад 111 тисяч використано під час навчань і випробувань. Загалом американські запаси скоротилися більш ніж на 3,6 млн снарядів.

Армія визнає проблему

У Міністерстві армії погодилися з висновками аудиту та пообіцяли усунути виявлені недоліки.

Водночас Командування армійських контрактів не погодилося з окремими висновками інспекторів щодо процедури укладення контракту з GD-OTS. Там заявили, що контракт був законним, погодженим керівництвом армії та не потребував проведення нового конкурсу.

Ще у лютому помічник міністра армії США з питань закупівель Брент Інґрем визнав перед законодавцями, що не задоволений ситуацією на заводі в Мескіті. За його словами, армія навіть розглядала можливість розірвання контракту, однак зрештою вирішила продовжити переговори з компанією.

General Dynamics змінює підхід

На тлі затримок General Dynamics оголосила про додаткові інвестиції у розмірі 200 млн доларів власних коштів. Компанія також вирішила припинити співпрацю з турецьким виробником Repkon, обладнання якого не відповідало необхідним стандартам.

Замість нього планується використовувати виробничі рішення американської компанії Deterrence Defense. У General Dynamics заявили, що вже досягли з армією домовленостей щодо подальших кроків для запуску виробництва.

Попри невдачу із заводом у Мескіті, американська армія розраховує завдяки модернізації інших підприємств у штатах Айова, Канзас і Арканзас до кінця 2027 року збільшити виробництво до 140 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Це на 40 тисяч більше від початкової цілі, однак досягти цього планують приблизно на рік пізніше, ніж передбачалося.

Зброя США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив про розширення виробництва озброєнь у США. За його словами, генеральні директори BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman і Raytheon погодилися збільшити виробництво зброї "найвищого класу" в чотири рази.

За даними ЗМІ, наразі ВМС США стоять перед необхідністю перебудови свого флоту. Через заплановане виведення з експлуатації старих підводних човнів і крейсерів до 2030 року можуть зникнути близько 2080 ракетних шахт. Затримки в програмах з заміни і нестача потужностей у суднобудівній промисловості ускладнюють цей перехід.

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