В Україну приїхала глава Єврокомісії, а також Вучич та Санду

Сьогодні в Києві відбудуться заходи з нагоди Дня української державності та саміт "Україна - Південно-Східна Європа".

Сьогодні, 15 липня, до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші лідери європейських країн.

Також в Україну приїхали президент Сербії Александр Вучич, президент Чорногорії Яков Мілатович та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан.

Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х продемонструвала відео зустрічі в Києві та написала, що це вже її 11 візит до України від початку повномасштабної війни.

Відео дня

"Це особливий момент. Україна змогла досягти значного прогресу у зміцненні свого військового потенціалу. Ініціатива поступово переходить на її бік", - зазначила вона.

При цьому вона пообіцяла оголосити про нові ініціативи, спрямовані на інтеграцію оборонних промисловостей.

"Щоб ми могли виробляти більше й швидше", - додала президентка Європейської комісії. За її словами, також відбудеться обговорення процесу вступу України до ЄС і підготовку до майбутньої зими.

Сьогодні в Києві відбудуться заходи з нагоди Дня української державності та саміт "Україна - Південно-Східна Європа".

Підтримка України від ЄС

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір дозволити Україні закуповувати британську зброю на суму 60 мільярдів євро. Ця сума буде надана Україні, як країні, що постраждала від війни, у вигляді цільової позики на оборонні закупівлі.

Крім того, у ЄС попередили, що наступна зима для України знову може стати складною, і готуються підтримувати нашу державу.

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