Сили оборони збили російський гелікоптер Мі-28: Мадяр показав відео

Гелікоптер збито в Білгородській області.

В Бєлгородській області (РФ) збито російський гелікоптер Мі-28. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

"Мі-28 "Нічний мисливець" писком до грунту", - написав він у своєму стилі з гумором в Telegram.

Мадяр зазначив, що це зробили воїни СБС 427 ОБР "Рарог" в районі населеного пункту Вязове Білгородської області Росії.

Відео дня

Він також продемонстрував відео, де український дрон зависає над Мі-28 і летить на нього.

Мі-28 - ударний гелікоптер, відомий як "Нічний мисливець". Він може використовуватися для знищення бронетехніки, укріплень та живої сили.

Як Сили оборони нищать російські цілі

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 липня Сили оборони вперше уразили танкери тіньового флоту РФ в акваторії Чорного моря – влучено у 20 суден.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр, зазначив, що "рахунок відкрито". Раніше ураження танкерів відбувалося в Азовському морі

За його словами, за сьогодні впольовано 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та буксир.

Вас також можуть зацікавити новини: